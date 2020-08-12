محافظ الغربية يتفقد آثار حريق أحد مراكز الطب النفسي في الرجدية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية موقع الحريق الذي نشب في مركز الهداية للطب النفسي بقرية الرجدية مركز طنطا والمرخص برقم 5457 لسنة 2017 م .





وأثناء عودة محافظ الغربية من المرور على اللجان الانتخابية بالمحلة تلاحظ وجود حريق بالدور الأخير بالمركز المكون من ثلاث طوابق علوية .





وعلي الفور أصدر تعليماته للحماية المدنية بالتوجه إلى المركز وتم الدفع بثلاث سيارات وتم إخماد الحريق بدون خسائر في الأرواح ولا أي إصابات.





كما وجه بسرعة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتحرير محضر بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة .





ووجه المحافظ أيضا، وكيل وزارة الصحة ، بارسال فريق من العلاج الحر للتفتيش على المركز والتأكد من الاشتراطات الصحية اللازمة.



