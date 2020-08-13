زوجة حفيد مؤسس قطر: سلطات الدوحة منعت الطعام والدواء عن زوجي ..فيديو

قالت أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، إنها قدمت 4 شكاوى في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن زوجها محكوم عليه بـ26 عامًا بسبب قضايا شيكات، مبدية استياءها من الأمم المتحدة التي تركت قضية زوجها لقطر لإنهائها.





وأضافت زوجة مؤسس قطر، أثناء حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع علي قناة "الأولي المصرية"، أن السلطات القطرية لا تصدق في حديثها، معقبة " كل شيء غير معروف، حيث إن السلطات قاموا بنقل زوجها إلى سجن لا نعرف مكانه"، مشددة على أن الحكومة القطرية تعمل وفق أهوائها ، والقطريون لا يتعاملون بالقانون، ولا يعرفون التعامل مع القوانين الدولية.





وأوضحت أنه تم سجن الشيخ طلال بسبب مطالبته بحقوقه، كما أن سلطات الدوحة نهبت حقوق عائلة آل ثاني واتهمتهم بمعارضة سياستهم، مؤكدة "رافضون للتفاوض والتحدث حول الأمر".







وتابعت أن سلطات الدوحة منعت الطعام والدواء عن زوجها خلال فترة كورونا، حتي أنه أصيب في عينه وأصيب بالسكر، ولفتت إلى أنها خاطبت السفارة الألمانية بالدوحة لإرسال طبيب إلى زوجها.

وشددت على أن المحبس القديم الذي تواجد به زوجها كان مبنيًا على مجارير، مشيرة إلى أن أهل الدوحة ليس لديهم جرائم، كما تم حجز أموال وأراضي زوجها بطريقة غير شرعية.