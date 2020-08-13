مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، الخميس، الموافق 13 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.





مواعيد مباراة دوري أبطال أوروبا





فريق لايبزيج الألماني X فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى – 9:00 مساءً– beIN Sports HD 1





مواعيد الدوري المصري

فريق أسوان X فريق نادى مصر – 4:00 عصرا – أون تايم سبورت

فريق سموحة X فريق المقاولون العرب – 6:30 مساءً – أون تايم سبورت

مواعيد الدوري القطري اليوم

السيلية X العربى – 3:00 عصرا

الأهلى X الوكرة – 6:30 مساءً

قطر X السد - 6:30 مساءً



