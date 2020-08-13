مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، الخميس، الموافق 13 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.
مواعيد مباراة دوري أبطال أوروبا
فريق لايبزيج الألماني X فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى – 9:00 مساءً– beIN Sports HD 1
مواعيد الدوري المصري
فريق أسوان X فريق نادى مصر – 4:00 عصرا – أون تايم سبورت
فريق سموحة X فريق المقاولون العرب – 6:30 مساءً – أون تايم سبورت
مواعيد الدوري القطري اليوم
السيلية X العربى – 3:00 عصرا
الأهلى X الوكرة – 6:30 مساءً
قطر X السد - 6:30 مساءً