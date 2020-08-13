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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
يقام اليوم، الخميس، الموافق 13 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

مواعيد مباراة دوري أبطال أوروبا

فريق لايبزيج الألماني X فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى – 9:00 مساءً– beIN Sports HD 1

مواعيد الدوري المصري 

فريق أسوان X  فريق نادى مصر – 4:00 عصرا –  أون تايم سبورت  

فريق سموحة X فريق المقاولون العرب – 6:30  مساءً –  أون تايم سبورت  

مواعيد الدوري القطري اليوم

السيلية X العربى – 3:00 عصرا

الأهلى X الوكرة – 6:30 مساءً

قطر X السد - 6:30 مساءً

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