ميدو يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

احتفل الكابتن احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ونشر احمد حسام ميدو عبر حسابه بإنستجرام صورة لـ زوجته، معلقا عليها "عيد ميلاد سعيد حبيبي".









ويقدم ميدو برنامجه الجديد "أوضة اللبس" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار".













كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .









كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو وعدد من نجوم الرياضة في مصر.



