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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 56 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا في كوريا
فيروس كورونا في كوريا الجنوبية
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أ ش أ
أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم /الخميس/ تسجيل 56 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع اجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 14 ألفا و770 حالة.

وتراوح العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا بين 20 إلى 50 إصابة في هذا الشهر، لكنه تجاوز 50 إصابة لليوم الثاني على التوالي منذ يوم أمس الأربعاء (54 إصابة)...وفقا لما نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.

ومن بين الـ 56 إصابة الجديدة، كانت 47 إصابة بعدوى محلية وهذا أعلى بمقدار 5 أضعاف من عدد الإصابات الوافدة من الخارج (9 إصابات).

وسجل العدد اليومي للإصابات المحلية أعلى مستوى له منذ 3 يوليو(49 إصابة). وكان عدم تجاوز عدد الإصابات المحلية اليومي لـ 50 إصابة، من الأهداف التي طرحتها الحكومة الكورية عند تحويل نظام الحجر الصحي من "التباعد الاجتماعي" إلى "التباعد في الحياة اليومية".

من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات بكوفيد-19 دون تغيير عند 305 حالات في كوريا الجنوبية، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 31 حالة وبلغ حتى الآن 13,817.
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