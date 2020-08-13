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أخبار البلد

بعد فوزه بمنصب سيناتور بجامعة ماكروميديا الألمانية.. من هو محمد بدر؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:18 ص
الدكتور محمد بدر
الدكتور محمد بدر
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سعيد العربي
أعلنت وزارة الهجرة عن فوز الدكتور محمد بدر عميد كلية الإعلام بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك لفوزه بمنصب "سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية"بمدينة ميونيخ الألمانية، ليصبح أول مصري في ألمانيا يحظى بهذا المنصب.

ويعد الدكتور محمد بدر، ابن مدينة الإسكندرية، أصغر مغترب في ألمانيا يتقلد منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام ٢٠١٧، بعد منافسة شرسة مع ٧٢ أستاذًا ألمانيًا.

وكانت قد تمت ترقيته لمنصب عميد ليرأس أكاديميًا كليات إدارة الأعمال والفنون الإبداعية والدراسات العليا، بالإضافة إلى كلية الإعلام.

وأنشاء  بدر أيضًا بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينيستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ، كما يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.

وكانت أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها الشديد بالكفاءات المصرية الشابة في الخارج وحجم الإضافة التي يقدمونها لمختلف الأماكن والمجالات التي يعملون بها، مشيرة إلى أن الشباب هم ثروة الوطن بالخارج والداخل وكفاءتهم دائمًا ما تكون السبيل لهم لتقدم الصفوف الأولى.

وأكدت وزيرة الهجرة اعتزازها بكل ما يحققه المصريون في الخارج من إنجازات ونجاحات تعكس مدى تأثيرهم في المجتمعات التي يعيشون بها وقدرتهم على تصدر المشهد الدولي، حيث إن الدكتور محمد بدر فاز بهذا المنصب بعد انتخابات شارك بها أكثر من ١٠٠ بروفيسور وأستاذ أكاديمي على مستوى ألمانيا، طبقا للقوانين الألمانية. 


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