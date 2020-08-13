بعد فوزه بمنصب سيناتور بجامعة ماكروميديا الألمانية.. من هو محمد بدر؟

أعلنت وزارة الهجرة عن فوز الدكتور محمد بدر عميد كلية الإعلام بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك لفوزه بمنصب "سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية"بمدينة ميونيخ الألمانية، ليصبح أول مصري في ألمانيا يحظى بهذا المنصب.



ويعد الدكتور محمد بدر، ابن مدينة الإسكندرية، أصغر مغترب في ألمانيا يتقلد منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام ٢٠١٧، بعد منافسة شرسة مع ٧٢ أستاذًا ألمانيًا.



وكانت قد تمت ترقيته لمنصب عميد ليرأس أكاديميًا كليات إدارة الأعمال والفنون الإبداعية والدراسات العليا، بالإضافة إلى كلية الإعلام.





وأنشاء بدر أيضًا بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينيستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ، كما يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.