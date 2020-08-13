AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير من الدفاع المدني السعودي لسكان عسير

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:45 ص
الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي
Advertisements
محمود نوفل
دعت  مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم الخميس.

كما حذرت مديرية الدفاع المدني أيضا من التأثيرات المصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية وجريان للسيول وتساقط للبرد.

وناشد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد الجميع بضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار .

وشدد علي ضرورة عدم المجازفة بقطع مياه السيول  البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم .

كما دعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني هنا.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحذير سعودي لسكان الطائف بسبب الأمطار الغزيرة

شاهد.. أمطار غزيرة على جبل عرفات

شاهد.. البرق يُضيء سماء مكة المكرمة ليلة يوم التروية

تحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني السعودي لسكان مكة المكرمة

أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني السعودي يحذر سكان عدد من المناطق من التغييرات المناخية

ترشيحاتنا

التصالح في مخالفات البناء.. أبرز المواد الخلافية في القانون قبل مناقشة الأثر التشريعي

في ذكرى ميلاده.. عدد زيجات محمد عبد المطلب وقصة وفاته

فضل طاعة الوالدين.. قصة سورة البقرة بطريقة مبسطة للأطفال ..فيديو

متوهمش نفسك.. أعراض مؤكدة لإصابتك بفيروس كورونا

بنشر صورته في الخامسة.. رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة