تحذير من الدفاع المدني السعودي لسكان عسير

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم الخميس.





كما حذرت مديرية الدفاع المدني أيضا من التأثيرات المصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية وجريان للسيول وتساقط للبرد.





وناشد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد الجميع بضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار .





وشدد علي ضرورة عدم المجازفة بقطع مياه السيول البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم .





كما دعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني هنا.





وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.