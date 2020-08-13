AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الفريق سيعاني من غيابه.. ضياء السيد: تباطؤ إدارة الأهلي سبب رحيل رمضان صبحي لبيراميدز

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:07 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
محمد سمير

انتقد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، مجلس إدارة الأهلي، بسبب التباطؤ في حسم ملف رمضان صبحي جناح هيديرسفيلد المعار للقلعة الحمراء ليقرر اللاعب الرحيل إلى نادي بيراميدز.


وقال ضياء السيد، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إن الأهلي تعامل ببعض البطء في هذا الملف بالفترة الماضية، وسمح لبعض الأندية بالدخول في مفاوضات لمزاحمته على حسم الصفقة، ما تسبب في رحيل رمضان صبحي عن صفوف القلعة الحمراء.

 

وأضاف السيد أن هناك من أهم أسباب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي هو البطء في المفاوضات مع هيديرسفيلد من أجل إقناعه باستمرار رمضان صبحي مع القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم، رغم أن الفريق كان أمامه فرصة لحسم المفاوضات مبكرًا.

 

وأكد السيد أنه في حال غياب رمضان صبحي عن الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيمثل ذلك أزمة للفريق خاصة أن المدرب رينيه فايلر أبدى تمسكه بوجود اللاعب مع الفريق في أكثر من مناسبة سابقة، كما تأثر الأحمر بغياب صبحي عن عدد كبير من المباريات الحاسمة بالفترة الماضية بعد إصابته.


وأشار السيد إلى أن الأهلي يمتلك بدائل كثيرة ولكن تواجد رمضان صبحي ضروري في الوقت الحالي، بعد أن وصل لفورمة فنية وبدنية جيدة بالإضافة إلى مرحلة كبيرة من النضج داخل المستطيل الأخضر.

 

وأخطر رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي مسئولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل إلى نادي بيراميدز، وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي عن الموقف النهائي لناديه من شراء اللاعب رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

بعد ضم مهاجم المقاولون.. 3 صفقات ينتظرها عشاق الأهلي فى الميركاتو الصيفي

هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل

أخبار الرياضة.. تصريحات صادمة لـ مصطفى يونس.. هدرسفيلد يصدم الأهلي بملف رمضان صبحي

صدى البلد يكشف موقف رمضان صبحي من الأهلي وسر خطاب 10 أغسطس

بعد رفض هيدرسفليد تمديد إعارته.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي

ترشيحاتنا

شهود عيان يروون التفاصيل الكاملة لغرق معدية نقل مواطنين بالبحيرة

من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع

تريند للمرة الثالثة.. بشتغل ساعة إلا ربع مش 45 دقيقة.. عمر كمال ينشر فيديو لحمو بيكا

آرسين فينجر يرفض تدريب برشلونة

الأهلي مثل الأهرامات.. محمد عبدالله يعلق على قرار رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

بنشر صورته في الخامسة.. رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

الأهلي مثل الأهرامات.. محمد عبدالله يعلق على قرار رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

آرسين فينجر يرفض تدريب برشلونة

رئيس الإنتاج الحربي: استاد السلام لم يتغير اسمه لـ الأهلي.. فيديو

هادئ ومتزن.. شوبير يكشف عن خطة فايلر عقب رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

بعد أنباء انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز.. تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا تركي السبب

الفريق سيعاني من غيابه.. ضياء السيد: تباطؤ إدارة الأهلي سبب رحيل رمضان صبحي لبيراميدز

الأهلي فوق الجميع.. رانيا علواني تحتفل بإستاد الأهلي الجديد

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

بعض الأشياء لا تتغير.. الأهلي يشيد بالمباراة الودية لافتتاح الاستاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة