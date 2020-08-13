الفريق سيعاني من غيابه.. ضياء السيد: تباطؤ إدارة الأهلي سبب رحيل رمضان صبحي لبيراميدز

انتقد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، مجلس إدارة الأهلي، بسبب التباطؤ في حسم ملف رمضان صبحي جناح هيديرسفيلد المعار للقلعة الحمراء ليقرر اللاعب الرحيل إلى نادي بيراميدز.





وقال ضياء السيد، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إن الأهلي تعامل ببعض البطء في هذا الملف بالفترة الماضية، وسمح لبعض الأندية بالدخول في مفاوضات لمزاحمته على حسم الصفقة، ما تسبب في رحيل رمضان صبحي عن صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف السيد أن هناك من أهم أسباب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي هو البطء في المفاوضات مع هيديرسفيلد من أجل إقناعه باستمرار رمضان صبحي مع القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم، رغم أن الفريق كان أمامه فرصة لحسم المفاوضات مبكرًا.

وأكد السيد أنه في حال غياب رمضان صبحي عن الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيمثل ذلك أزمة للفريق خاصة أن المدرب رينيه فايلر أبدى تمسكه بوجود اللاعب مع الفريق في أكثر من مناسبة سابقة، كما تأثر الأحمر بغياب صبحي عن عدد كبير من المباريات الحاسمة بالفترة الماضية بعد إصابته.





وأشار السيد إلى أن الأهلي يمتلك بدائل كثيرة ولكن تواجد رمضان صبحي ضروري في الوقت الحالي، بعد أن وصل لفورمة فنية وبدنية جيدة بالإضافة إلى مرحلة كبيرة من النضج داخل المستطيل الأخضر.

وأخطر رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسئولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل إلى نادي بيراميدز، وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي عن الموقف النهائي لناديه من شراء اللاعب رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.