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أخبار العالم

التواطؤ مستمر.. حكومة السراج توقع اتفاقا جديدا مع تركيا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:03 م
رجب طيب أردوغان وفايز
رجب طيب أردوغان وفايز السراج
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن تركيا وقعت مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، في طرابلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية. 

وكانت أنقرة وحكومة الوفاق قد وقعتا اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية في نوفمبر أثار موجة غضب واستنكار إقليمية ودوليّة، بسبب مخالفته قواعد القانون الدولي وتعديه على حقوق دول أخرى في ثروات شرق المتوسط مثل اليونان وقبرص. 


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة أن مصر مستعدة للتدخل عسكريًا في ليبيا لحماية الأمن القومي للبلدين من تهديدات الميليشيات المتطرفة والقوات التركية المساندة لها.

وأعلن الرئيس السيسي خلال لقائه مع شيوخ ووجهاء وممثلي القبائل الليبية في القاهرة الشهر الماضي، أن الجيش المصري لن يدخل ليبيا سوى بطلب من شعبها ولن يخرج منها سوى بأمر من شعبها.

وأعلنت قبائل ليبيا تفويضها للرئيس السيسي والجيش المصري بالتدخل عسكريًا في ليبيا، إذا دعت الضرورة للقضاء على تهديد الميليشيات والقوات التركية المساندة لها، مؤكدةً أن مصير البلدين وأمنهما القومي واحد.

وكان الرئيس السيسي قد أكد في يونيو الماضي أن مصر لن تسمح لأي كيانات إرهابية أو قوى أجنبية مساندة لها بالاقتراب من الخط الأحمر الممتد بين سرت في منتصف الساحل الليبي والجفرة وسط البلاد، كون هذا الخط بوابة السيطرة على منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا والاقتراب من الحدود المصرية.
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