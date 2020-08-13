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أخبار العالم

لوقف تركيا.. فرنسا تعلن نشر طائرتين رافال وسفينة حربية في المتوسط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، نشر طائرتين رافال في منطقة البحر المتوسط، وذلك لتعزيز تواجدها في المنطقة، إلى جانب السفينة لافايت، بسبب التنقيب التركي في شرق المتوسط. 

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، تركيا بوقف عمليات التنقيب عن النفط في شرق المتوسط فورا.

وأكد ماكرون في بيان صادر عن قصر الإليزيه تضامن فرنسا مع اليونان ضد القرارات الأحادية التي تتخذها تركيا في شرق المتوسط.

وقال بيان الإليزيه إن فرنسا ستعزز مؤقتا حضورها العسكري في شرق المتوسط.

فيما حذر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأربعاء، من احتمال وقوع حادث في شرق البحر المتوسط حيث تجمعت  القوات البحرية اليونانية والتركية بعد أن قررت أنقرة إرسال سفينة لإجراء أبحاث زلزالية جنوب كاستيلوريزو. 
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