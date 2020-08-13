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فن

قصف جبهة من أحمد فهمي بعد انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:19 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
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سعيد فراج
نشر الفنان أحمد فهمي، صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها أحد مشجعي ألتراس أهلاوي، وهو يمسك التيشيرت الأسود الخاص بتخليد شهداء الألتراس في ستاد المصري البورسعيدي. 

وعلق أحمد فهمي، على الصورة قائلًا: «هما دول اللي لا يمكن حد يشتريهم .. جمهوره ده حماه .. #يوم_ما_ابطل_اشجع_هكون_ميت_اكيد»، في إشارة منه إلى إخلاص مشجعي الأهلي له دون مقابل، وهو ما رآه البعض قصف جبهة بعد رحيل رمضان صبحي لنادي بيراميدز. 

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" غضبا من قبل جماهير النادى الأهلى والتى استقبلت خبر انتقال رمضان صبحي بصدمة كبيرة فى ظل المكانة الكبيرة التى كان يحظى بها اللاعب داخل قلوب الأهلاوية.

وكان رمضان صبحي يعد اللاعب "رقم واحد" لدى جماهير النادى الأهلى فى الوقت الحالى نتيجة تأكيده الدائم عشقه للمارد الأحمر وتأكيده المستمر على عدم لعبه داخل أى ناد فى مصر سوى للنادى الأهلي وهو ما زاد الأمور وجعًا بالنسبة للجماهير الحمراء بمجرد سماع نبأ انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وجاء إعلان الأهلى رغبة رمضان صبحي فى الانتقال إلى بيراميدز لينهى قصة "ابن النادى" اللقب الذى كان يتمتع به اللاعب طوال السنوات الماضية من قبل جماهير النادى الأهلي.

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