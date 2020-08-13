قصف جبهة من أحمد فهمي بعد انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" غضبا من قبل جماهير النادى الأهلى والتى استقبلت خبر انتقال رمضان صبحي بصدمة كبيرة فى ظل المكانة الكبيرة التى كان يحظى بها اللاعب داخل قلوب الأهلاوية.





وكان رمضان صبحي يعد اللاعب "رقم واحد" لدى جماهير النادى الأهلى فى الوقت الحالى نتيجة تأكيده الدائم عشقه للمارد الأحمر وتأكيده المستمر على عدم لعبه داخل أى ناد فى مصر سوى للنادى الأهلي وهو ما زاد الأمور وجعًا بالنسبة للجماهير الحمراء بمجرد سماع نبأ انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.





وجاء إعلان الأهلى رغبة رمضان صبحي فى الانتقال إلى بيراميدز لينهى قصة "ابن النادى" اللقب الذى كان يتمتع به اللاعب طوال السنوات الماضية من قبل جماهير النادى الأهلي.



