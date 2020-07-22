على تويتر.. أحمد فهمي يحتفل بهدف تريزيجيه

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لتريزيجيه، وهنأه بالهدف.

وقال أحمد فهمي: "شكرا لكل الناس اللى سألت عليا.. أنا الحمد لله بخير، شرخ فى الركبة ، وبشكر الدكتور محمد أسامة ، اللي وافق يعالجني وهو عارف إني أهلاوي".

وكان أحمد فهمي، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابته بشرخ في الركبة.

وكان أحمد فهمي، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابته بشرخ في الركبة.