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فن

على تويتر.. أحمد فهمي يحتفل بهدف تريزيجيه

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
احتفل الفنان أحمد فهمي بهدف اللاعب محمود حسن تريزيجيه، في المباراة التي جمعت فريقه، أستون فيلا الإنجليزي وأرسنال، حيث نشر عبر حسابه على  "تويتر"، صورة لتريزيجيه، وهنأه بالهدف.

وكان أحمد فهمي، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابته بشرخ في الركبة.

وقال أحمد فهمي: "شكرا لكل الناس اللى سألت عليا.. أنا الحمد لله بخير، شرخ فى الركبة، وبشكر الدكتور محمد أسامة، اللي وافق يعالجني وهو عارف إني أهلاوي".

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".
على تويتر.. أحمد فهمي يحتفل بهدف تريزيجيه
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