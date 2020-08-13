المستوطنون اليهود: نتنياهو خدعنا وهذا أمر خطير للغاية

علق رئيس مجلس بيت إيل، شاي ألون، على الاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات بشرط تأجيل فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.





وقال ألون، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت": لقد التفوا على المستوطنين "خدعوهم" وأضاف: "إن الاتفاقات التي يتم التوقيع عليها اليوم لا تساوي الأوراق التي كتبت عليها في الغد .. لقد باعونا".





ومن جهته علق رئيس المجلس الاقليمي جوش عتصيون، شلومو نئمان، على الاتفاق ووجه انتقادات شديدة لتأجيل فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وقال: "إذا كان الأمر فعلا يتعلق بصفقة لتأجيل فرض السيادة مقابل اتفاق سلام مع الإمارات، فهذا الأمر خطير للغاية".





وكان رئيس مجلس شومرون الاقليمي "نابلس"، يوسي داجان، قد أعلن معارضته للاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.





وهاجم داجان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بقوة، وقال إن "نتنياهو خدع جمهور الناخبين وباع الضفة الغربية من أجل قصاصة ورق سياسية. انتظر من رئيس الوزراء أن يعلن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.





وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إٍسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية.





ووصف نتنياهو التوصل الى الاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات بأنه يوم تاريخي.





وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي، إن الاتفاق سيكون فاتحة للمزيد من الاتفاقيات بين الجانبين.





وأعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أن الاتفاق مرهون بتجميد إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اليمين الإسرائيلي غاضب للغاية من نتنياهو بسبب تخليه على فرض السيادة على الضفة الغربية.



