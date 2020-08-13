دونجا يظهر بتيشرت أبيض.. ومتابع: الزمالك يليق بك

شارك نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له بتي شيرت أبيض من داخل أحد الملاعب.
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت أبرزها "الزمالك مستنيك" و"الزمالك يليق بك" و"من أحسن اللعيبه في مصر" و "هتيجي الزمالك و " جمهور الزمالك يناديك".
كان أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق، قال إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز وقع للزمالك منذ يومين في حضور مرتضى منصور رئيس النادي.
وقال "ميدو" خلال برنامجه "أوضة اللبس"، على شاشة قناة "النهار": "إن دونجا وقع للزمالك منذ يومين في حضور مرتضى منصور وسيتجه لإدارة بيراميدز ويتنازل عن جزء من مستحقاته لرغبته في الانتقال لصفوف الزمالك من أجل التواجد بشكل أساسي في صفوف منتخب مصر.