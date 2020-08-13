دونجا يظهر بتيشرت أبيض.. ومتابع: الزمالك يليق بك

شارك نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له بتي شيرت أبيض من داخل أحد الملاعب.





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت أبرزها "الزمالك مستنيك" و"الزمالك يليق بك" و"من أحسن اللعيبه في مصر" و "هتيجي الزمالك و " جمهور الزمالك يناديك".









كان أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك الأسبق، قال إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز وقع للزمالك منذ يومين في حضور مرتضى منصور رئيس النادي.







