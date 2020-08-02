كل سنة وأنت طيب.. شاهد دونجا يهنئ صالح جمعة بعيد ميلاده

نشر نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة بصحبة صالح جمعة، لتهنئته بعيد ميلاده.
وكتب دونجا على الصورة "كل سنة وانت طيب يا اخويا".
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يذكر أن دونجا كشف لمسئولي بيراميدز استعداده التام للتنازل عن كل الأمور المالية له، لرؤيته أن الزمالك هو الخطوة الأنسب له في الموسم المقبل.
كما أبدى دونجا، مرونة كبيرة مع مسئولي الزمالك بالحصول على قيمة مالية أقل مما كان يتقاضاها مع بيراميدز.
Happy birthday. bro ❤️Posted by نبيل عماد دونجا_Nabil Donga on Sunday, August 2, 2020