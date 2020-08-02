كل سنة وأنت طيب.. شاهد دونجا يهنئ صالح جمعة بعيد ميلاده

وكتب دونجا على الصورة "كل سنة وانت طيب يا اخويا".

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يذكر أن دونجا كشف لمسئولي بيراميدز استعداده التام للتنازل عن كل الأمور المالية له، لرؤيته أن الزمالك هو الخطوة الأنسب له في الموسم المقبل.



