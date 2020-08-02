برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم لوكاس ريبامار مهاجم بيراميدز

أكد الصحفي الإسباني فالديرنياس، أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي بيراميدز لضم لاعبه لوكاس ريبامار المعار إلى صفوف نادي فاسكو دا جاما البرازيلي.





وكتب دافيد فالديرنياس عبر حسابي الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر": ريبامار أصبح قريبا جدا من التوقيع لبرشلونة لمدة 4 مواسم، بعد توصل إدارة برشلونة إلى اتفاق مع إدارة بيراميدز لضم اللاعب.





وأضاف الصحفي، ريبامار سيبقى عاما آخر في البرازيل قبل الانتقال إلى برشلونة، وفقا لاتفاق برشلونة مع نادي بيراميدز.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ ريبامار 800 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.