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رياضة

مهاجم نادي بيراميدز على رادار برشلونة الإسباني

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير


اتنشرت تقارير برازيلية وإسبانية تؤكد تفاوض نادي برشلونة الإسباني مع اللاعب البرازيلي الشاب ريبارامار، صاحب الـ23 عاماً لاعب نادي بيراميدز والمعار إلى نادي "فاسكو ديجاما البرازيلي" حاليًا.

وسبق وقد لعب البرازيلي في الدوري المصري في الموسم السابق عن طريق صفوف نادي "بيراميدز" لمدة نص موسم، لم يقدم خلاله أي شئ يذكر، مما اعير الى صفوف فريق "أحد" السعودي.

وظهر المهاجم البرازيلي بمستوى جيد في الدوري السعودي، ليتخذ الدوري السعودي سلّمًا للعودة إلى موطنه "البرازيل" عن طريق "فاسكو ديجاما البرازيلي" والذي أعير إليها ايضًا لمدة 6 اشهر.

وهناك لعب المهاجم الشاب بمستوى جيد، حيث لفت أنظار اداري برشلونة الاسباني، في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب.

ونشرت تقارير تؤكد تفاوض ادارة برشلونة الاسباني مع إدارة بيراميدز للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ23 عاماً لمدة 4 مواسم.
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