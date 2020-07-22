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رياضة

حقيقة ضم بيراميدز لـ رمضان صبحي وأحمد الشيخ

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
قال هانى سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن ناديه لم يطلب التعاقد مع ثنائى الأهلى، رمضان صبحي وأحمد الشيخ.

وأضاف هانى سعيد، خلال برنامج «الماتش» الذى يُقدّمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن بيراميدز لم يُبرم أى صفقة بشكل رسمي، حتى الآن، نافيًا ما تردّد ببعض وسائل الإعلام حول طلب النادي التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد الشيخ.

على جانب آخر، أكد هانى سعيد أنه كان يتمنى خوض نصف نهائى الكونفيدرالية بالمغرب، من مباراة واحدة ولكننا نرغب فى خوض النهائى على ملعب مُحايد.

وأكمل: ”نحن نُقيم فى فندق واحد مع الزمالك، وسنواجه الفريق الأبيض، الخميس المقبل وديًا استعدادًا للدورى”.

وأتم قائلاً: ”الزمالك فاوضنا بشكل ودي لضم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق، لم ترتقِ للمُفاوضات الرسمية”.
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