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رياضة

صحفى مغربي: بيراميدز فقد بريقه وأتمنى تأهل الوداد والرجاء لنهائي دوري الأبطال

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:24 ص
عبدالعزيز بلبودالي
عبدالعزيز بلبودالي
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يسري غازي
علق عبدالعزيز بلبودالي الصحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي المغرببة على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاملة كأس الكونفيدرالية والمباريات المتبقية بالمثل مع دورى أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تراجع عن اعتماد المباراة الواحدة فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا لتقام بنظام الذهاب والإياب.

وقال عبدالعزيز بلبودالي فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"لكل وجهة نظره ودفوعاته ومصالحه والاتحاد المصري طالب بذلك من أجل تحقيق مصالح أحد الأندية المشاركة التابعة إليه فى الكونفيدرالية وهو فريق بيراميدز".

وأضاف:" بيراميدز فريق بدأ يفقد بريقه ولم يعد بنفس قوته وفقد العديد من مرتكزاته كما يفتقد الميزات الفرق العريقة مثل الأهلي والزمالك والتجارب والخبرات التى يتمتع بها القطبين فى المنافسات الإفريقية". 

وقال ايضا:" صحيح المغاربة يأملون في تأهل الوداد والرجاء الى نهائى دورى ابطال افريقيا ولكن إذا حصل العكس فأكيد سيرحبون بتأهل الأهلي والزمالك وقطبي الكرة المصرية لديهما عشاق كثر بالمغرب".
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