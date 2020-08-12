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رياضة

ميدو: دونجا وقع للزمالك منذ يومين في حضور مرتضى منصور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:25 ص
نبيل عماد دونجا
نبيل عماد دونجا
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حسام الحارتي
أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز وقع للزمالك منذ يومين في حضور مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال "ميدو" خلال برنامجه "أوضة اللبس"، على شاشة قناة "النهار": "إن دونجا وقع للزمالك منذ يومين في حضور مرتضى منصور وسيتجه لإدارة بيراميدز ويتنازل عن جزء من مستحقاته لرغبته في الانتقال لصفوف الزمالك من أجل التواجد بشكل أساسي في صفوف منتخب مصر.

وأشار إلى أن وجود دونجا مهم في الزمالك خاصة عندما يخوض المباريات بجانب طارق حامد في وسط الملعب والمباريات الماضية أثبتت حاجة الزمالك لدونجا.

وأكد أن دونجا لاعب مميز ووجوده سيمثل قوة إضافية لخط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
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