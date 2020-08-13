موضحة سبب التأخير.. رضوى الشربيني تعتذر للجمهور على الهواء.. فيديو

قالت الإعلامية رضوى الشربيني فى أول ظهور لها بالموسم الخامس من برنامج " هى وبس"، إنها تشعر بأنها تظهر لأول مرة على شاشة التلفزيون، وظلت رضوى صامتة لبعض الوقت قائلة "متوترة كالعادة".









وأضافت رضوى الشربيني خلال تقديمها برنامج "هى وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة": "وحشتونى.. ووحشنى الوجوه المبتسمة.. وحشتنى الستات اللى هتقول هتعمل إيه فى الموسم ده.. وحشنى كل حد متابعنى".





واعتذرت رضوى الشربينى عن عدم ظهورها بعد العيد، كما وعدت جمهورها من قبل، موضحة أن فيروس كورونا كان سببا فى تأخير برنامجها، والاستقرار على عرض أول حلقة اليوم.





ولفتت رضوى الشربينى إلى أن فيروس كورونا تسبب فى مشكلات كثيرة، وإدارة القناة فضلت تأجيل عرض البرنامج لحين استقرار الوضع فى البلاد.





وتابعت : "أنا عرقانة من حجم التوتر اللى انا فيه، وأكدت أنها ستستمع للجمهور اليوم وستتحدث قليلًا" وكشفت أنها لم تنم خلال الأيام الماضية بسبب الظهور اليوم.