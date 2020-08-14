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برلمان

قيادى بحزب الغد يشيد بنجاح الدولة في انتخابات مجلس الشيوخ

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:01 ص
المهندس خالد جمال
المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس حزب الغد
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معتز الخصوصى
أشاد المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية وأمين عام الحزب بالجيزة، بجهود الدولة في تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ.

وثمن جمال الدين، الدور الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة أجهزة الدولة المعنية، في تنظيم الانتخابات وتأمين اللجان، وتوفير كافة الإمكانيات لتسهيل عملية مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وأكد نائب رئيس حزب الغد، في بيان له، أن الشعب المصرى ضرب أروع الأمثلة بالإقبال الكبير  على اللجان الانتخابية والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أمين عام الحزب بالجيزة، أن الناخبين أثبتوا للعالم وحدتهم ورفضهم للدعوات المشبوهة من جماعات الشر والضلال والإرهاب بمقاطعة هذه الانتخابات.
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