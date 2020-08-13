عمرو هاشم ربيع: نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ محدودة

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ "محدودة"، وهذا يعود إلى الإخفاق فى الأمور الخاصة بالتوعية من قبل الجهات المنوطة بهذا الأمر، ويتضح أنها لم تبذل جهدا كبيرا فى هذه المسألة.





أضاف هاشم ربيع، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، أن اللجنة العليا للانتخابات كانت أعلنت أن نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى فى ديسمبر 2012 كانت 12.5%، وكان المجلس له صلاحيات بالموافقة على القوانين وليس المشورة فقط.





وأوضح ربيع، أن كل الأمور الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ستظهر فى شهر ديسمبر المقبل، لاسيما فيما يتعلق بنسبة المشاركة والإحصائيات الأخرى، لأن هناك جولة إعادة بين مرشحين فى الانتخابات، سيعكفون على حشد الناخبين فى الفترة المقبلة للجان الانتخابات للإبداء بأصواتهم.





وفيما يتعلق بحزب النور السلفى، أشار إلى أن عددهم محدود فى المحافظات وليس لديهم قائمة بعينها، متابعا: "هناك محافظات ليس بها أى مرشحين لحزب النور".