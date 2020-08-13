فرنسا: اتفاق الإمارات وإسرائيل يتيح استئناف المفاوضات وصولا لحل الدولتين

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية باتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي الذي تم التوصل إليه اليوم الخميس، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ووفقًا لـ"العربية" ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يتيح استئناف المفاوضات وصولا لحل الدولتين.





وأشارت الوزارة إلى أن تجميد إسرائيل لضم أجزاء من الضفة خطوة إيجابية يجب أن تكون نهائية.





وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".





ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".





وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".



