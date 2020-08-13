ترحيب عربي ودولي واسع باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.. مصر تثمن جهود القائمين عليه.. فرنسا: خطوة إيجايبة.. وبريطانيا: حان الوقت لمحادثات مباشرة بين فلسطين وتل أبيب

السيسي: نثمن جهود اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل لاستقرار المنطقة

بريطانيا:

حان الوقت لمحادثات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل

الأردن عقب الاتفاق: على تل أبيب الاختيار بين السلام أو الصراع السلام يصنعه الشجعان.. أول تعليق لـ حاكم دبي على اتفاق الإمارات وإسرائيل





لاقى اتفاق السلام الذي توصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، برعاية أمريكا، ترحيبًا عربيًا ودوليًا واسعا.





وأعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الاتفاق، بعد مكالمة هاتفية جمعتهما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





واحتفى ترامب، في تغريدة على تويتر بالاتفاق قائلا: "انفراجة ضخمة اليوم.. اتفاق تاريخي للسلام بين دولتين صديقتين عظيمتين لنا هما إسرائيل والإمارات".





من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "قرار الإمارات وإسرائيل بتطبيع العلاقات نبأ جيد للغاية. كنت آمل بشدة ألا يتم المضي قدمًا في ضم أراضِ في الضفة الغربية".





وأكد أن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية خطوة مرحب بها على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما.





أما وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، فقال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل هو دفعة ضرورية للسلام.





وأكد دومينيك راب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "اتفاق اليوم بين إسرائيل والإمارات دفعة ضرورية للسلام.. نرحب بتعليق خطط الضم وتطبيع العلاقات بين صديقين عظيمين للمملكة المتحدة".





وأضاف: "حان الوقت لإجراء محادثات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.. الطريق الوحيد للسلام الدائم".





ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية باتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، فقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يتيح استئناف المفاوضات وصولا لحل الدولتين.





وأضاف أن تجميد إسرائيل لضم أجزاء من الضفة خطوة إيجابية يجب أن تكون نهائية.





فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "نرحب بأي مبادرة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".





كما رحبت النمسا واليونان بالاتفاق، وأبدى وزير الخارجية اليونانية، نيكوس دندياس، ترحيبه باتفاق الإمارات وإسرائيل على مباشرة العلاقات الثنائية بينهما.





وكتب دندياس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "هنأت نظيري الإماراتي في اتصال هاتفي على التوصل إلى الاتفاق التاريخي بين الإمارات وإسرائيل.. كما ناقشنا التطورات الإقليمية".





عربيا، ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود القائمين على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.





وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية ودولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا".





وأعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، عن ترحيبها بقرار الإمارات التوصل لاتفاق مع إسرائيل يوقف ضم أراض فلسطينية.





وقالت البحرين إن "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعزز من فرص التوصل للسلام، و نتطلع لمزيد من الجهد للتوصل لحل عادل وشامل للفلسطينيين".





فيما وجه مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية والسياسية خالد بن أحمد آل خليفة، التحية للإمارات عقب اتفاق السلام الذي توصلت إليه مع إسرائيل.

وقال خالد بن أحمد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": " نحيي الامارات على موقفها الحافظ للحقوق دون تفريط، وخطوتها الجادة تجاه إحلال السلام ووضع أسس الازدهار المشترك لشعوب المنطقة".





وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصورة على اتفاق مباشرة العلاقات الثنائية مع إسرائيل.





ونشر بن راشد، على حسابه بموقع "تويتر" صورة مكتوب عليها: "التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان".





أما الأردن فعلق قائلا إنه يدعم أي جهد حقيقي في الوصول إلى سلام عادل وشامل، لافتا إلى أن قرار تجميد الضم يجب أن تتبعه إسرائيل بوقف كل الإجراءات غير الشرعية.



