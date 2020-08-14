المقاولون: نفاوض الأهلي لضم بعض لاعبيه.. وهدفنا الوصول لبطولة أفريقيا

كشف محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب عن وجود مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم بعض لاعبيه خلال الفترة المقبلة.





وكان المقاولون العرب قد تعادل أمام سموحة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري.





وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "هناك كلام مع الأهلي بشأن التفاوض لضم بعض لاعبيه، ولكن هذا الأمر ليس له علاقة بصفقة طاهر محمد طاهر، مشيرا أن ط اهر وضع عقود الانضمام لصفوف الأهلي خلال الفترة الماضية، على أن يتم تفعيل الصفقة بدايةً من الموسم المقبل.





وأكمل: "خلال عصر الاحتراف كل شخص يبحث عن مصلحته، ولكني أُعيب على أي لاعب كبير تفضيل النواحي المادية على ناديه، ولكن رمضان صبحي لاعب صغير، وهو أراد تأمين مستقبله".





وأوضح: "هدفنا احتلال مركز متقدم لكي نضمن الوصول إلى بطولة إفريقيا الموسم المقبل، نرسل لـ أيمن حفني حتى الآن لكي يحضر إلى نادي المقاولون العرب ويرفض وهو لاعب غير ملتزم".





واختتم: "سيتم محاسبة أيمن حفني على كل ذلك لأنه لاعب محترف، وقررنا شكواه في اتحاد الكرة".





يُذكر أن المقاولون العرب قررت استبعاد أيمن حفني من صفوف الفريق حتى نهاية الموسم، بسبب عدم التزامه وانتظامه في التدريبات.