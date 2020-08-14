AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية الحساس لـ حسين الجسمي تتخطى 10 ملايين مشاهدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:04 ص
حسين الجسمي - الحساس
حسين الجسمي - الحساس
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 10 ملايين و189 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن. 

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس  .. في حُب يمحي حُب  .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح  واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن". 

وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوار عاطفي.. حسين الجسمي يطلق أغنية الحسّاس

بعد يوم من طرحها.. الحساس لـ حسين الجسمي تحقق مليون مشاهدة

الحساس لـ حسين الجسمي تقترب من 3 ملايين مشاهدة

الحساس لـ حسين الجسمي تحصد 3.8 مليون مشاهدة

الحساس لـ حسين الجسمي تكسر حاجز 4 ملايين مشاهدة

أغنية الحساس لـ حسين الجسمي تحصد 4.5 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة تنعى سمير الإسكندرانى: مصر فقدت أحد أبطالها وفنانيها المميزين

بوسي شلبي تنعى الفنان سمير الإسكندراني

بعد اتفاق السلام.. إسرائيل تشن ضربات جوية عنيفة على غزة

أخبار الأهلي.. الخطيب يدعم لاعبي النادي قبل مواجهة الإنتاج.. وفايلر يستبعد 8 لاعبين

وفاة سمير الإسكندراني .. تفاصيل تجنيده للتجسس على إسرائيل.. فيديو

ممثلة الإسكان أمام البرلمان: نتوقع مدة فترة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين