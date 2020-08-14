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أخبار العالم

شاهد.. اللقطات الأولى للقصف التركي على العراق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اللقطات الأولى للقصف التركي الذي استهدف سيارة في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، وأسفر عن مقتل مدنيين.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصادر أمنية قولها إن "قصفا تركيا استهدف، مساء الخميس، مركبة تنقل عددًا من الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص".

ويأتي هذا الاعتداء، بعد يومين من استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة عسكرية عراقية في ناحية سيدكان شمالي أربيل عاصمة إقليم كردستان، ما أدى لمقتل ضابطين بحرس الحدود العراقي.

أصدر الجيش العراقي، أمس الخميس، بيانًا قال فيه إن قواته الأمنية قادرة على الدفاع عن أمن البلاد ضد أي اعتداءات خارجية، وطالب تركيا بحلاف مشكلاتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق إن القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد من أي اعتداءات خارجية.

وأوضح المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن "ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين أثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات بين البلدين".

واعتبر الخفاجي أن ما قامت به تركيا "تصرف خطير يمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية".

وأضاف أن "قيادة العمليات المشتركة بدأت بالتشاور على مستوى عال مع وزارتي الدفاع والداخلية ومع القيادات العسكرية في إقليم كردستان لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

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