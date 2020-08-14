بإطلالة أنيقة.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها





وظهرت زوجة تامر حسني فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميص ذا أكمام طويلة باللون الأبيض و لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه بنطلون جينز أتسم بالخطوط ذا اللون الأزرق.





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وانتعلت زوجة تامر حسني حذاء ذا كعب عالي باللون الأزرق،فيما لفتت الأنظار بمجموعة من المجوهرات الألماسية الجذابة التى زادت من أناقتها و منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية غير المبالغ فيها، وأعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله القصير المنسدله.



