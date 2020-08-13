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مرأة

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:51 ص
زوجة تامر حسني
زوجة تامر حسني
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هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل وزوجة الفنان تامر حسني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.

تألقت زوجة تامر حسني فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة و غير تقليدية و اتسم التصميم بنقشة التايجر التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، و نسقت معها بنطلون أسود مما كشف عن قوامها المثالي و الرشيق.

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وتزينت زوجة تامر حسني بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، وقد جازت صورتها على إعجاب متابعهيا على الأنستجرام.

ولفتت زوجة تامر حسني الأنظار في الصورة بمكياجها الصاخب الذي ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما وضعت بعض اللمسات المتناسقة مع لون بشرتها، وأعتمدت على تسريحة شعر بسيطة للغاية.

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