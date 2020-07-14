بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل وزوجة الفنان تامر حسني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام ، بصور جديدة من احدث ظهور لها.





تألقت زوجة تامر حسني فى الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستانا ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذى لايحمل أى نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة جمعت بين البساطة و الأناقة.





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وتزينت زوجة تامر حسني ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة، وقد حازت صورها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.





وبدت زوجة تامر حسني بتسريحة شعر بسيطة وخصلات شعرها الملمومة، فيما أختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.



