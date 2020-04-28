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مرأة

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:41 ص
زوجة تامر حسني
زوجة تامر حسني
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هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام.

تألقت زوجة تامر حسنى فى الصور بإطلالة بسيطة، وظهرت بملابس سوداء ونسقت معها وشاح بسيط جمع بين اللون الأبيض والأسود ما منحها إطلالة متكاملة.

لفتت زوجة تامر حسنى  الأنظار بمكياجها الملفت والجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها إضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر حسنى على خصلات شعرها البنى القصير المنسدل على كتفيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

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