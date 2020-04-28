بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت

زوجة تامر حسنى

على خصلات شعرها البنى القصير المنسدل على كتفيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.