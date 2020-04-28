تامر حسني يتابع اثنين في الصندوق

نشر الفنان تامر حسني، عبر خاصية القصص (ستوري) عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها لقطات من مسلسل «اتنين في الصندوق» الذي يتابعه، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.





يناقش مسلسل اثنين في الصندوق فكرة نظرة المجتمع لعمال النظافة ويهدف العمل الي تغيير هذه النظره، من خلال مناقشته لقضيه هادفه وهي حقوق عمال النظافه من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأ فضل .





المسلسل تم تصويره بين المغرب ومصر وتم الانتهاء من التصوير في شهر ديسمبر حيث تزامنت فترة تصوير المسلسل مع تقديم عروض مسرح مصر بين السعودية خلال موسم الرياض ومصر حيث انه تم السفر الي المغرب مباشرة بعد انتهاء العروض بموسم الرياض.





المسلسل بطولة الفنان حمدي المرغني ومحمد أسامه (اوس اوس ) احد نجوم مسرح مصر، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان صلاح عبدالله، و بيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل و ياسر الطوبجي وعلاء زينهم والملحن والمغني المغربي غاني قرباج . المسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.



