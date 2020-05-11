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ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:32 ص
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
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هاجر هانئ
شاركت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية، وزوجة الفنان تامر حسنى ، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.

تعد زوجة تامر حسني من المشاهير اللواتي يخطفن الأنظار حول إطلالاتهن وأناقتهن بمجرد ظهورها فى جلسات التصوير أو إطلالتها اليومية التى تشارك بها متابعيها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.


تعشق زوجة تامر حسنى كل ما يخص الموضة ولا يقتصر أهتمامها على  الملابس فقط، بينما تهتم أيضا بصيحات المكياج و قصات الشعر التى تكشف عن جمالها و تبرز جمال ملامحها.

كما تقوم زوجة تامر حسنى  بتنسيق قطع الإكسسوارات العصرية التي تتماشى مع إطلالاتها لكى تمنحها إطلالة متكاملة و جذابة، و تحرص على مواكبة احدث صيحات الموضة واتباع بعض الصيحات الغريبة والغير تقليدية.

إليكم أبرز إطلالات زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها ....



ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها
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