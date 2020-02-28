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مرأة

خايفة من الحسد.. إطلالة مبهرة لـ زوجة تامر حسني

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:47 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
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آلاء حسن
نشرت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من تصميمها، وعلقت على الصورة قائلة "اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد من تأكله". 

وظهرت بسمة بوسيل، بـ فستان مطرز باللون البطيخي وباللون الاخضر، ووضعت ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، واختارت ايشادو باللون البني وأحمر شفاه باللون البني.

واختارت بسمة بوسيل، مجموعة أنيقة من الإكسسوارات حيث إرتدت قرطا واكسسوار للشعر، وجمعت شعرها بتسريحة الكحكة، واليكم الصور التي توضح التفاصيل .... 
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