خايفة من الحسد.. إطلالة مبهرة لـ زوجة تامر حسني

نشرت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من تصميمها، وعلقت على الصورة قائلة "اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد من تأكله".
وظهرت بسمة بوسيل، بـ فستان مطرز باللون البطيخي وباللون الاخضر، ووضعت ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، واختارت ايشادو باللون البني وأحمر شفاه باللون البني.
واختارت بسمة بوسيل، مجموعة أنيقة من الإكسسوارات حيث إرتدت قرطا واكسسوار للشعر، وجمعت شعرها بتسريحة الكحكة، واليكم الصور التي توضح التفاصيل ....
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اصبر على كيد الحسود***- ** فان صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها ***- *ان لم تجد ما تأكله 👸🏻 🇲🇦 Bridal Collection 2020 @bassmaboussel X @khmissanour Un projet organisé et encadré par @goal_events by @hayatjabrane Makeup @makemefab.maroc Hairstyle @yassine_hairstyle Photpgrapher @lanada_ Post Prod @abdelkebdani Location : @dardadacasablanca Had a blast in this shoot #familykhmissanour