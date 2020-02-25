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مرأة

بملابس غير تقليدية.. زوجة تامر حسنى تفاجئ متابعيها بلوك جديد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:40 ص
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
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هاجر هانئ
حرصت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية و زوجة الفنان تامر حسنى على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.


تألقت زوجة تامر حسنى فى الصور بإطلالة غير تقليدية و مختلفة، مرتدية قفطان باللون الأبيض و اتسم التصميم بأنه مطعم بالتطريزات الأنيقة التى زادت من فخامته و قيمته، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة أيضا.

وأكملت زوجة تامر حسنى إطلالتها بطرحة مصنوعة من نفس قماش و تطريز القفطان فيما ارتدت تاج على رأسها متناسقا مع ملابسها، واختارت بسمة  بوسيل مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

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