بملابس غير تقليدية.. زوجة تامر حسنى تفاجئ متابعيها بلوك جديد

حرصت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية و زوجة الفنان تامر حسنى على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.
تألقت زوجة تامر حسنى فى الصور بإطلالة غير تقليدية و مختلفة، مرتدية قفطان باللون الأبيض و اتسم التصميم بأنه مطعم بالتطريزات الأنيقة التى زادت من فخامته و قيمته، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة أيضا.
وأكملت زوجة تامر حسنى إطلالتها بطرحة مصنوعة من نفس قماش و تطريز القفطان فيما ارتدت تاج على رأسها متناسقا مع ملابسها، واختارت بسمة بوسيل مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.
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It’s like chess, you know ... the queen saves the king 👑 🇲🇦 Bridal Collection 2020 @bassmaboussel X @khmissanour Un projet organisé et encadré par @goal_events by @hayatjabrane Makeup @makemefab.maroc Hairstyle @yassine_hairstyle Photpgrapher @lanada_ Post Prod @abdelkebdani Location : @dardadacasablanca Had a blast in this shoot #familykhmissanour