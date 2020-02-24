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مرأة

سعر غير متوقع لفستان زوجة تامر حسني في لندن.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:31 ص
زوجة تامر حسني
زوجة تامر حسني
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هاجر هانئ
شاركت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل وزوجة الفنان تامر حسني، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات  الانستجرام، بصورا كثيرة لها خلال رحلتها إلى لندن وحضور أسبوع الموضة.

ظهرت  زوجة تامر حسنى فى رحلاتها إلى لندن بمجموعة من الأزياء  الغير تقليدية، و التى كان من ضمنها فستان أسود قصير يصل إلى حدود الركبة ، واتسم التصميم بالقماش غير التقليدي، كما تميز بحزام حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق.

وقد حمل هذا التصميم توقيع دار الازياء العالمية إليزابيتا فرانشي، فيما بلغ سعره 494 يورو أى ما يقرب من 9 آلاف جنيه مصرى.


وانتعلت زوجة تامر حسنى حذاء أسود أنيق ذا كعب عالى، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة تامر حسنى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.
سعر غير متوقع لفستان زوجة تامر حسني في لندن.. شاهد
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