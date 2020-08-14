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رياضة

الدوري الممتاز.. المصري يصطدم بـ الإسماعيلي في مباراة مجهولة المصير

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:27 ص
المصري ضد الإسماعيلي
المصري ضد الإسماعيلي
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محمد السعيد
يستضيف فريق المصري نظيره الإسماعيلي اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى المصري لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد، في المباراة الماضية.

في المقابل يطمح الإسماعيلي في انتزاع الثلاث نقاط من المصري، لتحسين وضعه في مباراة اليوم.

وتحوم الشكوك حول إقامة مباراة المصري والإسماعيلي، حيث أكد سمير حلبية رئيس المصري أن فريقه لن يلعب المباراة، رغم تأكيدات اتحاد الكرة بإقامة اللقاء في موعده.

ويأتي اعتراض المصري على إقامة المباراة، بعد إصابات كورونا التي ضربت الفريق مؤخرا، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي ظهرت نتيجتها، أمس، الخميس، وجود 20 إصابة في الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز العاشر.
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