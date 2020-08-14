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رياضة

3 عقوبات تنتظر المصري حال عدم خوض مباراة الإسماعيلى

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:01 م
المصري والإسماعيلي
المصري والإسماعيلي
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عبدالله هشام
اعلن سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي عدم خوض مباراة الفريق الاول امام الاسماعيلي اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

جاء ذلك بعد ظهور 20 إصابة بين صفوف فريق المصري البورسعيدي منهم 14 لاعب و6 من أعضاء الجهاز الفني والاداري خلال المسحة الطبية قبل المباراة أمام الاسماعيلي . 

وقال سمير حلبية في تصريحات تلفزيونية : امتلك 9 لاعبين في قائمة الفريق الذين سيخوضون المباراة والباقي مصابين بفيروس كورونا ، حياة الافراد أهم من 100 دورى والجميع يخشى تعرض الأسر للإصابة بفيروس كورونا ولن نلعب المباراة حتي لو تم خصم نقاط . 

ونعرض لكم العقوبات التي يتعرض لها الفريق حال قرر عدم خوض المباراة 

يتم اعتباره مهزوما بهدفين نظيفين ويتم فرض غرامة مالية تقدر 200 ألف جنيه بحد أقصى خصم ثلاث نقاط نهاية الموسم 

أما في حال الانسحاب من مسابقة الدورى يعاقب بغرامة مالية وإلغاء كل نتائجه في المسابقة بحرمانه من المشاركة في أنشطة اتحاد الكرة الموسم الجديد ثم يخوض منافسات الدوري من الدرجة الرابعة

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في بيان رسمي إقامة المباراة بين الاسماعيلي والمصري في موعدها وجاء البيان كالتالي : 

أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك ل 50 فردا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم ،

وأضاف البيان :  فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.
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