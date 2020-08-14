3 عقوبات تنتظر المصري حال عدم خوض مباراة الإسماعيلى

اعلن سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي عدم خوض مباراة الفريق الاول امام الاسماعيلي اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى المصري الممتاز .





جاء ذلك بعد ظهور 20 إصابة بين صفوف فريق المصري البورسعيدي منهم 14 لاعب و6 من أعضاء الجهاز الفني والاداري خلال المسحة الطبية قبل المباراة أمام الاسماعيلي .





وقال سمير حلبية في تصريحات تلفزيونية : امتلك 9 لاعبين في قائمة الفريق الذين سيخوضون المباراة والباقي مصابين بفيروس كورونا ، حياة الافراد أهم من 100 دورى والجميع يخشى تعرض الأسر للإصابة بفيروس كورونا ولن نلعب المباراة حتي لو تم خصم نقاط .





ونعرض لكم العقوبات التي يتعرض لها الفريق حال قرر عدم خوض المباراة





يتم اعتباره مهزوما بهدفين نظيفين ويتم فرض غرامة مالية تقدر 200 ألف جنيه بحد أقصى خصم ثلاث نقاط نهاية الموسم





أما في حال الانسحاب من مسابقة الدورى يعاقب بغرامة مالية وإلغاء كل نتائجه في المسابقة بحرمانه من المشاركة في أنشطة اتحاد الكرة الموسم الجديد ثم يخوض منافسات الدوري من الدرجة الرابعة





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في بيان رسمي إقامة المباراة بين الاسماعيلي والمصري في موعدها وجاء البيان كالتالي :



