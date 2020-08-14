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محافظات

تعليم البحيرة تتلقى 4 آلاف طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة2020‪

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم المحافظات
قال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اليوم الأول لتلقي طلبات تقديم تظلمات المرحلة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2020، شهد تقديم نحو ٤ الآلاف طلب تظلم من الطلاب بالصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمي والأدبي بمقر لجنة تلقي الطلبات بمدرسة عاشور العبد بمدينة دمنهور.

وأضاف لـ صدى البلد أن المقرات مفتوحة اليوم الجمعة وعلي مدار أيام الأسبوع بدون إجازات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

وبدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الخامس الماضي، تلقي  طلبات التظلم من طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ ،  بمدرسة عاشور العبد العامة بنين بمدينة دمنهور، لمدة ١٥ يومًا.

وشهدت مقرات تلقي التظلمات توافد من طلاب و طالبات الثانوية العامة و أولياء الأمور، لتقديم أوراق التظلمات الخاصة بالمواد الدراسية المتضررين من نتائجها، وسط إجراءات احترازية مشددة من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد. 
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