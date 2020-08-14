تزاحم المواطنين أمام مجالس المدن بالغربية لتقديم طلبات التصالح.. صور

شهدت مجالس مدن ومراكز محافظة الغربية اليوم تزاحم المواطنين سعيا في إنهاء إجراءات التصالح على المباني المخالفة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









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كما تزاحم المواطنون دون ارتداء كمامات واتباع المسافة الآمنة التي أكدت عليها وزارة الصحة في ظل إجراءات الدولة لوقف تفشي فيروس "كورونا".









كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شدد في وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا إياهم بالحد من التجمعات.







