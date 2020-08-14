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محافظات

تزاحم المواطنين أمام مجالس المدن بالغربية لتقديم طلبات التصالح.. صور

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:08 م
تزاحم مواطنون أمام
تزاحم مواطنون أمام مجالس المدن للتصالح فى مخالفات البناء
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احمد علي
شهدت مجالس مدن ومراكز محافظة الغربية اليوم تزاحم  المواطنين سعيا في إنهاء إجراءات التصالح على المباني المخالفة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما تزاحم  المواطنون دون ارتداء كمامات واتباع المسافة الآمنة التي أكدت عليها وزارة الصحة في ظل إجراءات الدولة لوقف تفشي فيروس "كورونا".


كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شدد في وقت سابق على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا إياهم بالحد من التجمعات.


وأشار محافظ الغربية في توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم من خلال استخدام مواد مطهرات والتعقيم علي مستوي مؤسسات الحكومية ومجالس المدن والدواوين .
تزاحم المواطنين أمام مجالس المدن بالغربية لتقديم طلبات التصالح.. صور
تزاحم المواطنين أمام مجالس المدن بالغربية لتقديم طلبات التصالح.. صور
تزاحم المواطنين أمام مجالس المدن بالغربية لتقديم طلبات التصالح.. صور
تزاحم المواطنين أمام مجالس المدن بالغربية لتقديم طلبات التصالح.. صور
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