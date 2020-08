بكلمات مؤثرة.. ليلى علوي ناعية شويكار: تاريخها ميتنسيش

View this post on Instagram

البقاء لله في سيدتي الجميلة ماكانش سهل تتولد ممثلة عظيمة تاريخها ميتنسيش على المسرح ،، أداء وإحترافية لكل أشكال الدراما .. دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال . ماكانش سهل بس حصل واتولدت شويكار وبقت نجمة وممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت ف مصر عزائي إلى ابنتها منة وزوجها أستاذ محمود عطاالله وأحفادها وكل محبيها🙏🏻 #شويكار #ليلى_علوي