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فن

بكلمات مؤثرة.. ليلى علوي ناعية شويكار: تاريخها ميتنسيش

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:08 م
شويكار
شويكار
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محمد بدران
نعت الفنانة ليلى علوي النجمة الكبيرة شويكار الذى وافتها المنية مساء اليوم الجمعة، بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

ونشرت ليلى علوي صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "البقاء لله في سيدتي الجميلة ماكانش سهل تتولد ممثلة عظيمة تاريخها ميتنسيش على المسرح ،، أداء وإحترافية لكل أشكال الدراما .. دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال . ماكانش سهل بس حصل واتولدت شويكار وبقت نجمة وممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت ف مصر.. عزائي إلى ابنتها منة وزوجها أستاذ محمود عطاالله وأحفادها وكل محبيها".


وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري"

كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.

يذكر أن شويكار ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيات، ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).


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