أب سوبر مان.. رجل ينقذ ابنته من الموت المحقق.. فيديو

كشفت لقطات مثيرة لأب صيني بطل وهو يقفز لإنقاذ ابنته الصغيرة قبل أن تتسبب مرآة ضخمة كادت تسقط عليها فى موتها.

وأظهرت لقطات رصدتها كاميرا مراقبة منزلية، لحظة انقلاب مرآة زجاجية فجأة تجاه طفلة صغيرة قبل أن يوقفها الأب الذي قفز عبر غرفة المعيشة في الهواء لمنع سقوط المرآة على ابنته ليحميها من الموت المحقق.

أشاد الآلاف من مستخدمي الويب الصينيين برد فعل الأب الرشيق سريع البديهة وأشادوا به باعتباره "أب سوبرمان" بعد ظهور الفيديو على الإنترنت يوم الجمعة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الأسرة المكونة من أربعة أفراد، والتي يعتقد أنها تعيش في مدينة هاربين شمال شرق الصين، تسترخي معًا في غرفة المعيشة قبل وقوع الحادث.

شوهدت إحدى الفتاتين الصغيرتين في لقطات مصورة وهي ترمي كرة بينما الأخرى تلعب على الأرض.

اقرأ أيضا:

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

فيما سقطت الطفلة التي كانت تلعب باللعبة فجأة إلى الوراء عندما ارتطمت بالمرآة بكامل جسدها متكئة على الحائط.

وبتأثير الحركة، شوهدت المرآة الزجاجية تميل قبل أن تسقط باتجاه الطفلة الصغيرة الأخرى التي ترقد على الأرض.

وحين رأى الأب الصيني، الذي كان يقف على الجانب الآخر من الغرفة، المشهد الخطير هرع لإنقاذ ابنته قافزا في الهواء للإمساك بالمرآة قبل سقوطها على طفلته.



