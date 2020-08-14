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رياضة

رسميا .. الاسماعيلي يفوز علي المصري بهدفين بعد انسحاب الفريق البورسعيدي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:59 م
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
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اعلن احمد الغندور حكم مباراة مباراة المصري و الاسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز فى استاد برج العرب الغاء المباراة واعلان فوز الاسماعيلي بهدفين مقابل لاشئ بعد انسحاب المصري .


وشهد اللقاء تواجد طاقم التحكيم و لاعبي الامساعيلي مع غياب لاعبي فريق المصري البورسعيدي ليقوم الغندور بالانتظار لمدة 20 دقيقة قبل اطلاق صافرة النهاية و اعلان انسحاب المصري رسميا و فوز الاسماعيلي بالمباراة .

وكان المصري قد أعلن عدم خوض المباراة؛ بسبب اصابة أكثر من 20 حالة بالنادي بفيروس كورونا المستجد، ورفض الاتحاد المصري تأجيلها .

وسبق أن قررت  لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ، تعيين الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة المباراة .

واختارت اللجنة "عمرو الشناوى حكما لتقنية الفيديو الـ var"  فى لقاء اليوم بالدوري المحلي.

ويأتي اعتراض المصري على إقامة المباراة، بعد إصابات كورونا التي ضربت الفريق مؤخرا، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي ظهرت نتيجتها، أمس، الخميس، وجود 20 إصابة في الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز العاشر.
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