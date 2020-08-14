إنهاء المنازعات وموارد إضافية.. خطة النواب تكشف مزايا مشروع قانون الضريبة الموحد

قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضم مجموعة كبيرة من المميزات التى تصب فى صالح الدولة تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.





واضافت "الكسان"، لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون يهدف الى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية بعيدًا عن التعقيد والتكرار.





واوضحت النائبة، أن مشروع القانون ينظم الإدارة الضريبية وعلاقة موظف المصلحة مع الممولين، مؤكدة أن مشروع القانون ادخل التوقيع الإلكترونى فى نطاق التطبيق، وضمن تسوية وإنهاء المنازعات الضريبية.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن اللجنة المختصة قامت بدراسة القانون والموافقة عليه وسوف يتم عرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل لأخذ الرأى النهائي عليه فهو أحد مراحل التطوير داخل المنظومة الضريبية.



