عقوبات المصري بعد الانسحاب من مباراة الإسماعيلي

ألغى الحكم أحمد الغندور مباراة المصري البورسعيدي وضيفه الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 19 للدوري المصري.
ولم يحضر المصري، إلى ملعب برج العرب، في ظل إصابة 20 فردا من صفوف الفريق بفيروس كورونا، رغم تمسك اتحاد الكرة بإقامة اللقاء.
وانتظر الحكم أحمد الغندور 20 دقيقة وفقًا للائحة، ولكن لم يحضر الفريق البورسعيدي لملعب المباراة.
ونفذ المصري تهديداته بعدم خوض اللقاء اعتراضا على قرار اتحاد الكرة، وأعلن سمير حلبية، رئيس النادي، في تصريحات تليفزيونية، أن ناديه لن يخوض المباراة اعتراضا على قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، وسيلجأ لكافة الجهات لعدم معاقبة ناديه.
وقرر اتحاد الكرة إقامة اللقاء في موعده بداعي أن الإصابات الموجودة في صفوف المصري لأقل من 10 عناصر أساسية من المقيدين بقائمة الفريق، بينما تبقى الإصابات في صفوف الناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا.
ونعرض لكم العقوبات التي يتعرض لها الفريق البورسعيدي بعد الانسحاب من اللقاء :
يتم اعتباره مهزوما بهدفين نظيفين ويتم فرض غرامة مالية تقدر 200 ألف جنيه بحد أقصى خصم ثلاث نقاط نهاية الموسم
أما في حال الانسحاب من مسابقة الدورى يعاقب بغرامة مالية وإلغاء كل نتائجه في المسابقة بحرمانه من المشاركة في أنشطة اتحاد الكرة الموسم الجديد ثم يخوض منافسات الدوري من الدرجة الرابعة.
ويحتل المصري بقيادة مدربه طارق العشري، المركز العاشر برصيد 20 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي تاسعا بـ22 نقطة، قبل المباراة.