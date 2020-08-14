عقوبات المصري بعد الانسحاب من مباراة الإسماعيلي





ولم يحضر المصري، إلى ملعب برج العرب، في ظل إصابة 20 فردا من صفوف الفريق بفيروس كورونا، رغم تمسك اتحاد الكرة بإقامة اللقاء.





وانتظر الحكم أحمد الغندور 20 دقيقة وفقًا للائحة، ولكن لم يحضر الفريق البورسعيدي لملعب المباراة.





ونفذ المصري تهديداته بعدم خوض اللقاء اعتراضا على قرار اتحاد الكرة، وأعلن سمير حلبية، رئيس النادي، في تصريحات تليفزيونية، أن ناديه لن يخوض المباراة اعتراضا على قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، وسيلجأ لكافة الجهات لعدم معاقبة ناديه.





وقرر اتحاد الكرة إقامة اللقاء في موعده بداعي أن الإصابات الموجودة في صفوف المصري لأقل من 10 عناصر أساسية من المقيدين بقائمة الفريق، بينما تبقى الإصابات في صفوف الناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا.



