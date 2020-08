منى زكي تنعى شويكار: لترقد روحك في سلام

View this post on Instagram

Today we lost a beautiful soul, one of the most talented actresses in the Arab world..The sunshine of theatre ..you will always live in our hearts by your unforgettable work and unmatched talent.. thank you for always putting a smile on our faces. May your soul rest in peace اليوم فقدنا روح جميلة. واحدة من أكثر الفنانات موهبة في الوطن العربي .. إشراقة المسرح .. ستعيش دائمًا في قلوبنا بأعمالها التي لن تنسى .. نشكرك دائمًا على رسم البسمة على وجوهنا الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة