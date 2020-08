بعد تهنئته بعيد ميلاده.. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة حب لجمهوره

View this post on Instagram

حابب انى اقول شكرًا جدًا جدًا جدًا لكل واحد من حضراتكم على وقتكم و اهتمامكم و تقديركم ليا و الامنيات الحلوه و الكلام الحلو اللى حضراتكم كتبتوهولى او بعتوهولى و بتعليقاتكم اللى كلها على راسى والله، ربنا يقدرنى و اكون دايما عند حسن ظن حضراتكم ان شاء الله. اللهم اغفر لى أى خطأ إرتكبته فى عامى الماضى و اكتب لى الخير فى عامى الجديد و قربنى اليك و ابعدنى عن كل ما يغضبك و قربنى من كل ما يرضيك. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia