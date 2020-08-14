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فن

بعد تهنئته بعيد ميلاده.. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة حب لجمهوره

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:15 م
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز
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محمد بدران

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة حب لجمهوره بعد تهنئتهم له في عيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".


كتب "محمد محمود عبد العزيز" عبر صفحته قائلًا: "حابب انى اقول شكرًا جدًا جدًا جدًا لكل واحد من حضراتكم على وقتكم و اهتمامكم و تقديركم ليا والأمنيات الحلوة و الكلام الحلو اللى حضراتكم كتبتوهولى او بعتوهولى و بتعليقاتكم اللى كلها على راسي والله، ربنا يقدرنى واكون دايما عند حسن ظن حضراتكم ان شاء الله.


وتابع "اللهم اغفر لى أى خطأ إرتكبته فى عامى الماضى و اكتب لى الخير فى عامى الجديد و قربنى اليك و ابعدنى عن كل ما يغضبك و قربنى من كل ما يرضيك (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا).


يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 


العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".


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حابب انى اقول شكرًا جدًا جدًا جدًا لكل واحد من حضراتكم على وقتكم و اهتمامكم و تقديركم ليا و الامنيات الحلوه و الكلام الحلو اللى حضراتكم كتبتوهولى او بعتوهولى و بتعليقاتكم اللى كلها على راسى والله، ربنا يقدرنى و اكون دايما عند حسن ظن حضراتكم ان شاء الله. اللهم اغفر لى أى خطأ إرتكبته فى عامى الماضى و اكتب لى الخير فى عامى الجديد و قربنى اليك و ابعدنى عن كل ما يغضبك و قربنى من كل ما يرضيك. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia

A post shared by محمد محمود عبدالعزيز (@mohamedmahmoudabdelaziz_) on

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