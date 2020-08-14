أزمة رمضان صبحي والأهلي .. تفاصيل 4 أشهر كاملة من الإثارة

أطراف عديدة تدخلت في المفاوضات لأغراض إنتخابية وتوجيه ضربة لمجلس الخطيب

لجنة التخطيط وافقت على منح رمضان صبحي 20 مليون جنيه في الموسم الواحد

النادي تحمل 77 مليون جنيه لإعادة اللاعب إلى المستطيل الأخضر بعد 3 سنوات من التجمد

رمضونا يبرر اختياره بتغيير أجواء النادي والتعاقد مع كهربا وطاهر ووجود أشخاص لا تحبه

عقده الجديد مع بيراميدز بـ 90 مليون جنيه بدون نسبة المشاركة و15 مليون جنيه امتيازات أخرى

رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قبول مطالب البعض بالتدخل في إقناع رمضان صبحي بعدم اللعب في أي ناد داخل مصر سوى للقلعة الحمراء ومحاولة فتح التفاوض معه من جديد، وطالب الخطيب بغلق الملف تمامًا وترك اللاعب يختار قرارة، خاصة أن النادي-حسب تعبيره - لم يقصر معه نهائيًا في أي شئ.









ورغم حالة الغضب الشديدة داخل النادي من تصرفات رمضان صبحي باختياره اللعب في بيراميدز داخل مصر لكن البعض يراها انتصارًا لقرارات لجنة التخطيط في الإصرار على التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب ومحمود كهربا في صفقة انتقال حر، خاصة أنهم كانوا يلمسون بوضوح ما يحدث.









اللاعب تحدث مع بعض المقربين منه عن أسباب رفض البقاء داخل الأهلي وإختيار تجربة أخرى حيث قال أنه لا يشعر بالراحة داخل القلعة الحمراء وليست هي نفس الأجواء التي تم تصعيده فيها من فريق الناشئين لتبدأ رحلة التألق مع الفريق ثم الإحتراف الخارجي، بل لم يلاحظ الجميع هي نفس الشكاوي التي أنصرف بسببها عدد من النجوم عن القلعة الحمراء مثل حسام غالي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وعلاء عبدالصادق وغيرهم.









وقال لبعض المقربين منه إنه لمس عدم تقديره حين تم التعاقد مع محمود كهربا ثم طاهر محمد طاهر، بما يعني أنها رسالة موجهة له بوضوح، خاصة أن التفاوض لم يكن بالشكل المناسب ، بجانب وجود أشخاص لا تريده داخل القلعة الحمراء، ومن جانب إدارة النادي ترى أن رمضان صبحي تم التعامل معه على أقصى ما يمكن نظرًا لأسامة وقيمته وخبرته التي اكتسبها من احترافه بالخارج وشخصيته القيادية.









وقالت الإدارة إن رحيل رمضان صبحي لا يعني التشكيك في قدراته الفنية بل على العكس هو لاعب سابق سنه وعمره في كل شئ حتي شخصيته القيادية المبهرة، ولكن الأهلي لم يقصر يومًا مع رمضان صبحي وتعامل معه كواحد من أبنائه الذي يقف بجوارهم في كل شئ.





وأضافت أنه تم استعارة رمضان صبحي لمدة 6 شهور مقابل 800 ألف استرليني وحصل اللاعب نفسه على 4.5 مليون جنيه بخلاف مبلغ آخر من الإعلانات بهدف مساعدة الفريق وإعادة رمضان نفسه إلى المستطيل الأخضر بعد أن ظل أسير دكة البدلاء طوال ثلاث سنوات كاملة لم يري فيها النور، ثم عاد النادي وجدد استعارته لمدة عام مقابل مليون و600 ألف استرليني وحصل رمضان نفسه على 9.5 مليون جنية صافية بخلاف مبلغ اخر من الإعلانات بمعني أن اللاعب كلف القلعة الحمراء ما يصل إلى 77 مليون جنيه في عام ونصف وحين عاد لقوته واسمه قرر رمي كل ذلك خلف ظهره وإختيار عرض أخر محلي .





وشددت إدارة الأهلي أنه لو أن اللاعب رحل لاوروبا لما كان هناك غضب من ذلك او ضيق ولكن لاعب تدفع فيه تلك القيمة لمساعدته في العودة من جديد لما كان عليه قبل الرحيل بل والموسم الأخير يغيب منذ شهر يناير ثم تتوقف كرة القدم بسبب كورونا بمعنى أنك تحملت 77 مليون جنية مقابل موسم واحد .





الحقيقة المؤكدة أن رمضان صبحي نظر إلى البعد الآخر وهي القيمة المادية التي سيحصل عليها فعقده الجديد يصل الي 90 مليون جنيه في ثلاث سنوات بدون نسب مشاركات بجانب بعض الامتيازات الأخرى التي تتمثل في حصد 10 ملايين جنيه حال مساعدة فريقه في الفوز ببطولة و5 ملايين أخري حال نجاحه في إحراز أكثر من 10 أهداف في كل بطولة.





أزمة رمضان صبحي أنهت أسطورة وكلمة «ابن النادي» خاصة أن أغلب جماهير الأهلي عاشت ساعات من الحزن الشديد لم بمر عليها منذ صدمة انتقال حسام وابراهيم حسن إلي الغريم التقليدي الزمالك قبل ما يقارب العقدين من الزمالك.





وكان الأهلي قد بدأ تفاوضه مع اللاعب منذ أبريل الماضي بجلسة في منزل الخطيب بالسادس من أكتوبر في حضور وكيل اللاعب نادر شوقي أبدي فيها رمضان رغبته في البقاء بالأهلي ومن هنا انطلقت مفاوضات شاقة مع هدرسفيلد استمرت ما يقارب الثلاث شهور بسبب تدخل اندية محلية وعربية وأوروبية ليس لهدف سوى إفساد الصفقة وتوجيه ضربة انتخابية للمجلس الحالي ليس أكثر ولكن في النهاية نجح الأهلي قبل أيام في التوصل لاتفاق كتابي مع النادي الإنجليزي بمد إعارة رمضان صبحي مقابل 250 ألف استرليني حتى يكمل موسمه ودوري الأبطال الأفريقي مع القلعة الحمراء بجانب 3 مليون استرليني لـ شرائه بشكل نهائي .





وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات جلسة مع رمضان في الساحل الشمالي شهدت مفاوضات مكثفة ولكن اللاعب راوغ بمطالب من بينها الحصول على مليون دولار ووافقت لجنة التخطيط بل وزاد ما سيحصل عليه اللاعب بما يصل الي ما يقارب الـ20 مليون جنيه في الموسم الواحد وبعد كل ذلك طلب اللاعب مهلة جديدة ولكنه عاد وأخطرهم برغبته في اللعب لـ بيراميدز.







