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حوادث

طائرة ورقية تتسبب فى فصل التيار الكهربائي عن قريتين بقنا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:15 م
طائرة ورقية
طائرة ورقية
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يوسف رجب

تسببت طائرة ورقية، اليوم الجمعة، فى فصل التيار الكهربائي، عن قريتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، فى محافظة قنا.


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وأعلنت الوحدة المحلية بأبوتشت، عن انقطاع التيار الكهربائى عن قرى الشقيفي والحسينات بسبب سقوط أسلاك ضغط أعمدة متوسطة.


وقال خالد عويس، رئيس الوحدة المحلية بأبوتشت، إن انقطاع التيار الكهربائى بقرى الشقيفى والحسينات، حدث نتيجة سقوط سلك الضغط المتوسط بسبب طائرة ورقية أحدثت خلل بالسلك.


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وأشار عويس، إلى أن الإدارة الهندسية لمركز أبوتشت، تعمل على اصلاح المشكلة لإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى.


ناشد عويس، المواطنين بتوخى الحذر عند اللعب بالطائرات الورقية حتى لا يتكرر مثل هذا الموقف.

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